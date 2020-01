Cofina quer lançar rapidamente oferta pública de subscrição de novas ações

O "board" do grupo de media presidido por Paulo Fernandes quer avançar rapidamente para a oferta pública de subscrição das novas ações, no âmbito do aumento de capital já aprovado. Cada ação terá um preço de subscrição de 45 cêntimos. Cerca de 70,5% do aumento de capital já está garantido.

O conselho de administração da Cofina anunciou que – após a "luz verde" dada hoje pelos acionistas ao aumento de capital no valor de 85 milhões de euros, para a compra da Media Capital – vai proceder a essa operação através de uma oferta pública de subscrição a que pretende dar início "no mais breve prazo possível".





Em comunicado divulgado junto da CMVM, o "board da Cofina – que detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CMTV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos – diz ter deliberado, com o prévio parecer favorável do conselho fiscal, o aumento do capital social, de €25.641.459,00 para €110.641.459,05.

Este aumento de capital "será realizado através de Oferta Pública de Subscrição com subscrição reservada a acionistas no exercício do direito de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição, através da emissão de 188.888.889 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal".

Após a subscrição integral do aumento de capital, o número resultante de ações ordinárias da Cofina passará a ser de 291.454.725, acrescenta.

O preço de subscrição foi fixado em 45 cêntimos por ação, "que corresponde ao respetivo valor de emissão, não havendo lugar a ágio".

O preço de subscrição representa um desconto de aproximadamente 2,52% face ao preço teórico ajustado exrights (theoretical ex-rights price) calculado com base na cotação de fecho das ações da Cofina no Euronext Lisbon em 29 de janeiro de 2020, refere a empresa no mesmo comunicado.

"A Cofina pretende dar início a esta oferta no mais breve prazo possível, após aprovação do respetivo prospeto pela CMVM e a publicação deste e do aviso para o exercício de direitos de subscrição, nos termos legais".

No contexto da oferta, sublinha o documento, os acionistas Promendo Investimentos, Caderno Azul, Actium Capital, Livrefluxo, Valor Autêntico e Pluris Investments apresentaram compromissos ou intenções de subscrição de novas ações, no montante global de aproximadamente 60 milhões de euros.

Com estes compromissos, ficam assim garantidos 70,5% do aumento de capital.

A oferta "visa o financiamento parcial da aquisição da participação direta da Promotora de Informaciones (Prisa) na Vertix, e indireta na Grupo Média Capital, bem como uma reestruturação da dívida do emitente após a aquisição desta sociedade".