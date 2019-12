Cofina revela os quatro passos que faltam para concluir compra da TVI

As peças vão-se juntando para permitir que a aquisição da Media Capital (dona da TVI) pela Cofina (empresa de media que detém títulos como o Negócios e o Correio da Manhã) se concretize.





De acordo com um comunicado enviado na tarde desta terça-feira pela cotada liderada por Paulo Fernandes à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), faltam ainda quatro passos de modo a que estejam reunidas as condições para fechar o negócio.