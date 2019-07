Coimas do Banco de Portugal baixam para menos de 1 milhão de euros  

O Banco de Portugal aplicou coimas no valor de 932,5 mil euros no segundo trimestre deste ano, um valor inferior ao registado nos trimestres anteriores, mas acima do verificado no período homólogo.

De acordo com um comunicado do Banco de Portugal, entre abril e junho deste ano o regulador instaurou 23 e decidiu 46 processos de contraordenação.

Dos 46 processos decididos, 25 respeitam a infrações de natureza comportamental, 15 respeitam a infrações de natureza prudencial, 4 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, 1 respeita a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e 1 respeita a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário.

As coimas no valor de 932,5 mil euros comparam com os 10,1 milhões de euros aplicados no primeiro trimestre deste ano e 2,58 milhões de euros no terceiro trimestre de 2018. Ainda assim, o valor do segundo trimestre deste ano é bem superior aos 273 mil euros de coimas que foram aplicados no mesmo período de 2018.

Segundo o Banco de Portugal, a execução de mais de metade das coimas (no valor de 448,7 mil euros) do segundo trimestre ficou suspensa.