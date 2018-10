Coleccionadores de Porsche e Ferrari geram apostas imobiliárias

Alguns empreendedores e investidores estão a ver uma oportunidade neste dilema. Armazéns de carros com capacidade para guardar 100 ou mais veículos caros estão a começar a aparecer nos EUA, segundo coleccionadores de carros e gestores de património que estão a testemunhar a tendência.

"Existe procura para isso", diz o coleccionador de carros Henry Robertelli, sócio do hedge fund Axius Holdings, que está a construir uma garagem de 650 metros quadrados num espaço de armazenamento na região suburbana de Atlanta cinco vezes maior do que este espaço para o caso de querer uma expansão.

De facto, muitos armazéns estão a ser construídos pelos próprios coleccionadores de carros, como o empresário de media de Los Angeles Matt Farah, que disse que tentou durante "muitos anos ser cliente de alguém". Farah está a construir uma garagem de 1.300 metros quadrados perto da praia, na região oeste de Los Angeles, que conseguirá ter 140 carros. Farah tem uma lista de espera de 85 pessoas, dispostas a pagar entre 850 e 1.500 dólares por mês pelas vagas de estacionamento quando a instalação for inaugurada, no terceiro trimestre do próximo ano, disse.

"Muito dinheiro"

O processo dura há quatro anos, revelou Farah, que apresenta um podcast semanal chamado "The Smoking Tire" ("O pneu fumegante"), cujo canal homónimo no YouTube conta com mais de 850.000 subscritores. Farah demorou dois anos até encontrar o terreno certo e mais dois para elaborar o projecto de 10 milhões de dólares com padrões rigorosos de incêndio e segurança; o prédio deve ser capaz de resistir a um terremoto de 12 pontos - "literalmente, um apocalipse", disse.

Se o armazém tiver o sucesso que Farah espera, o desejo é expandir para outros mercados que partilhem características residenciais semelhantes aos da região do litoral de Venice, em Los Angeles: "o meu modelo de negócio baseia-se em colocar estas instalações em lugares de muito dinheiro sem estacionamentos".

Coleccionar carros, claro, não é nenhuma novidade. Basta lembrar Jay Leno, com a sua frota de 100 veículos, ou de Jerry Seinfeld, que possui dezenas de Porsches. Os condomínios para carros também existem há algum tempo e atendem principalmente a clientes selectos que podem equipar os espaços das suas garagens com bares, cozinhas completas e, em alguns casos, até mesmo cinema.

O que mudou é que o passatempo está a começar a atrair um interesse generalizado entre os ricos, que há muito se dedicavam a objectos de luxo fáceis de armazenar, como vinhos finos e obras de arte abstracta.

"Eu faço isto há tempos e tenho visto uma mudança, de facto, nos últimos dois anos", afirmou Timothy Sheehan, director sénior da BNY Mellon Wealth Management em Atlanta. "Antes as pessoas queriam ter uma grande colecção de arte contemporânea ou coleccionar vinhos, e agora os ricos estão a ir atrás de carros."

