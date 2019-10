Com cacau e sem flúor, pasta de dentes é vendida por 100 dólares

Certamente, a pasta dentífrica pode refrescar o hálito e ajudar a clarear os dentes, mas os benefícios reais da escovação vêm dos fios da escova de dentes e da sua capacidade de raspar e eliminar a placa dental que leva à cárie dentária e doenças gengivais.

Juntamente com o uso do fio dental uma vez por dia - provavelmente o mais importante -, a escovação duas vezes ao dia é crucial para prevenir infeções orais, de acordo com a Associação Dentária Americana.

Um aspeto da pasta de dentes que realmente faz diferença é o flúor, que combate o primeiro estágio da cárie dentária, chamado desmineralização. Nesse sentido, caso não esteja a usar flúor por outros meios, a pasta de dentes é a melhor opção.

"Se um creme dentário não tiver flúor, eu não recomendaria", afirmou Jessica Hilburg, professora associada de medicina dentária na Faculdade de Medicina Dentária Touro.

A maioria dos outros aspetos da pasta de dentes, como agentes espumantes, aromas saborosos e embalagens brilhantes, são apenas complementos e poderiam ser tecnicamente eliminados, mas qual é a graça disto? Para um ritual de higiene tão essencial, um pouco de diversão ajuda.

O mercado global de pastas de dentes foi avaliado em 26 mil milhões de dólares em 2018 e deve soma 36 mil milhões de dólares até 2024. Uma nova panóplia de produtos mais decadentes agora conquista uma fatia.

No ano passado, o músico Lenny Kravitz ajudou a lançar o Twice, um creme dentífrico premium com sabor Early Bird (gualtéria e menta) e Twilight (menta com baunilha e lavanda), vendido no seu site por 17 dólares por um pacote com duas unidades. E o Aesop Dentifrice Toothpaste (17 dólares) continua a conquista pela marca australiana; lançada em 2017, a pasta de dentes possui espinheiro marítimo para aliviar os problemas das gengivas, além de extrato de cardamomo e wasabi para refrescar o hálito, embora não tenha flúor.

Um dos produtos mais ornamentados do mercado é o creme dental Theodent, que foi lançado em 2012 pelo Whole Foods e agora é vendido na Amazon.com. A fórmula incorpora grãos de cacau e uma alternativa de flúor chamada rennou. É envasado em tubos castanhos que lembram barras de chocolate, com letras e tampas douradas e brilhantes.

Arman Sadeghpour, presidente e cofundador da marca, diz que, embora não contenha flúor, o rennou pode remineralizar o esmalte da mesma maneira. A oferta clássica de sabor menta custa 16 dólares, mas a versão de intensidade clínica, com maior concentração de rennou, custa 100 dólares por tubo.

(Texto original: The $100 Tube of Toothpaste Is Here)