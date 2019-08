Com o fim do Tour de France, ciclismo procura saída para crise

Se por acaso acompanha competições de ciclismo profissional de vez em quando, provavelmente assiste uma vez por ano ao Tour de France. Durante essas três semanas em julho, os fãs podem assistir aos melhores ciclistas do mundo deslizarem por estradas do interior de França, competindo pela supremacia à frente de um longo e sinuoso pelotão.

Mas, por trás desse trajeto europeu cuidadosamente orquestrado - conquistado na semana passada pelo colombiano Egan Bernal -, o desporto enfrenta uma crise. Nos últimos anos, as equipas têm desaparecido a um ritmo alarmante, deixando ciclistas e equipas técnicas com dificuldades em encontrar emprego.

O modelo económico do ciclismo internacional é difícil. No início de cada ano, a maioria das equipas tem uma quantia fixa de recursos dos patrocinadores - uma série de empresas que pagam para que a sua marca seja vista nos corpos magricelos de ciclistas ofegantes. Os grandes patrocinadores - fabricantes de bicicletas, empresas de telecomunicações e até empresas de combustíveis fósseis - geralmente têm sede na Europa, devido à popularidade do desporto na região.

"O ciclismo profissional deveria ser considerado um negócio, mas é parasitário", disse Jonathan Vaughters, ex-ciclista profissional e representante da equipa EF Education First-Drapac p/b Cannondale. "Equipas e corridas estão a competir pelos mesmos patrocinadores."

Agora, com o fim do principal evento do ciclismo internacional, alguns interessados estão concentrados em como fazer isto. No processo, esperam reverter o lento declínio do desporto.





O ciclismo é um desporto difícil de ser vendido a emissores, com horas de relativa inércia intercaladas por breves momentos de emoção quando um ciclista tenta uma ultrapassagem (ataca) ou cai. Transmitir uma corrida pela TV requer um sistema de revezamento caro de helicópteros e aviões para transmitir sinais de câmeras instaladas em motocicletas. A maioria das transmissões de ciclismo - até mesmo para o Tour de France - perde dinheiro.