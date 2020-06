Combater a pobreza energética custa 384 milhões por ano

O Governo estima que sejam necessários 7.671 milhões de euros até 2040, o equivalente a 384 milhões de euros por ano, para combater a pobreza energética em Portugal, segundo o Público. De acordo com os últimos dados, vivem nesta situação de pobreza energética dois milhões de portugueses.





As contas foram feitas por um grupo de trabalho composto por elementos da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), da Agência para a Energia (Adene) e do Instituto Superior Técnico (IST) e estão na Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios (ELPRE).





O investimento seria para fazer "o isolamento térmico de fachadas e coberturas e substituir vãos envidraçados por caixilhos de PVC com vidro duplo" nos edifícios onde moram os dois milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza energética.





E como explicou fonte oficial do ministério do Ambiente ao jornal, "o modelo de simulação assume que 100% do parque de edifícios existentes em 2018 seria reabilitado até 205". Além disso, sublinha que é preciso olhar para estes números numa "perspetiva macro, com vista à identificação das necessidades de investimento e ao apuramento dos respetivos mecanismos de resposta".