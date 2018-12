Combustíveis não mexem depois de oito semanas em queda

Os preços dos combustíveis deverão manter-se nos níveis actuais na próxima semana, a reflectir a evolução das matérias-primas e do euro contra o dólar. Esta semana ditará assim o fim de um ciclo de descidas dos preços dos combustíveis que dura há oito semanas consecutivas no caso da gasolina e há cinco semanas no caso do gasóleo.

O preço do litro da gasolina simples sem chumbo 95 octanas deverá assim manter-se nos 1,448 euros, segundo os preços médios praticados em Portugal e que constam no site da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Já no caso do gasóleo simples o preço deverá manter-se nos 1,331 euros.

Esta evolução foi revelada por fonte do sector.

Os cálculos do Negócios, que tem por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante) e cujos dados só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação), apontavam para que os preços pudessem descer entre 0,5 e 1 cêntimo por litro.

Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.