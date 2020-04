Combustíveis podem descer até 4 cêntimos

Os combustíveis vão ficar mais baratos na próxima semana em Portugal, reflexo da queda histórica nos preços do petróleo, que contagiou outros derivados da matéria-prima.

A tonelada métrica da gasolina desceu mais de 20% esta semana, tendo em conta a média das cotações diárias deste combustível. Já a tonelada métrica do gasóleo baixou cerca de 18%. Isto numa semana em que o barril de Brent, cotado em Londres e que serve de referência às importações portuguesas, sofreu uma descida de 23%. A semana fica marcada pela negociação do WTI em valores negativos e fortes valorizações depois dessa queda histórica que foi registada na segunda-feira.

Estas variações, segundo os cálculos do Negócios, apontam para uma descida de 3,5 cêntimos no preço de venda da gasolina simples e de 4 cêntimos no gasóleo simples, já na próxima segunda-feira.

A confirmarem-se estas variações, o litro da gasolina simples deverá baixar para valores em torno de 1,22 euros por litro, o que corresponde a um mínimo desde pelo menos 2014. Já o gasóleo simples deverá baixar para 1,17 euros por litro, o que corresponde ao preço mais baixo desde julho de 2017.

Na quarta-feira o Negócios escreveu que o preço da gasolina poderia descer 5 cêntimos e o gasóleo 3 cêntimos por litro. Estes valores tinham por base as cotações dos dois primeiros dias da semana, mas desde então a tonelada métrica da gasolina recuperou e o gasóleo ficou estável.

A confirmarem-se estas descidas, o gasóleo vai acumular uma descida de 16% este ano e a gasolina ficará 18% mais barata, comparando com o final de 2019.

Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





A evolução dos preços dos combustíveis é calculada tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).