Combustíveis poderão voltar às subidas na próxima semana

Os preços dos combustíveis poderão subir até 0,5 cêntimos por litro a partir de segunda-feira, depois de esta semana as matérias-primas terem registado subidas nos mercados. A travar o aumento dos preços nas bombas de abastecimento esteve o euro, que se fortaleceu face ao dólar e acabou por diminuir a factura.

Ainda assim, os preços poderão subir. Se se confirmar o aumento de 0,5 cêntimos, o litro da gasolina simples de 95 octanas deverá aumentar para 1,579 euros, de acordo com os preços médios praticados actualmente em Portugal e cujos dados são disponibilizados pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

No caso do gasóleo, se o aumento for de 0,5 cêntimos, o preço médio deste combustível deverá ascender a 1,363 euros. A confirmar-se esta será a primeira vez em seis semanas em que o custo do gasóleo simples aumenta, de acordo com os dados disponíveis no site da DGEG.



Apesar de na semana passada ter sido noticiado que os preços dos combustíveis iam aumentar, a verdade é que na prática, e tendo em conta a média do país, os preços acabaram por não registar praticamente mudanças, passando de 1,359 euros para 1,358 euros.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. No caso desta semana, os cálculos do Negócios apontam para a manutenção dos preços. Contudo, fonte do sector admite que o valor dos combustíveis poderá subir 0,5 cêntimos. E é de realçar que os dados a que o Negócios tem acesso não correspondem exactamente aos contratos usados pelo sector. E ainda que possa mostrar qual a tendência, em algumas semanas aponta para conclusões diferentes. Além disso, a evolução dos preços nas bombas dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.