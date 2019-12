Combustíveis sobem na próxima semana. Preço do gasóleo em máximos de maio

Esta semana que termina está a ser marcada por aumentos nos preços dos derivados do petróleo, com especial destaque para o gasóleo, o que vai ditar um aumento dos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento.

O preço do gasóleo negociado no mercado internacional está a registar um aumento semanal superior a 3,5%, o que deverá ditar um acréscimo de cerca de dois cêntimos no preço do litro do gasóleo simples nos postos de abastecimento em Portugal, de acordo com os cálculos do Negócios.

No caso da gasolina, o aumento do preço médio no mercado internacional situa-se nos 2%, o que deverá corresponder a uma subida de um cêntimo nos postos de abastecimento.

Assim, tendo em consideração os preços médios praticados esta semana em Portugal, o preço da gasolina simples de 95 octanas deverá aumentar um cêntimo para 1,491 euros.

Já o preço do gasóleo simples deverá encarecer dois cêntimos para 1,389 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde maio. A confirmar-se, esta será a quarta semana consecutiva de aumentos deste combustível, ainda que as subidas dos preços médios tenham sido muito ligeiras.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).