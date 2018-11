Combustíveis vão descer pela quarta semana

Os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira em Portugal, sendo que no caso da gasolina será já a quarta semana consecutiva de descidas.

Um comportamento que está em linha com a evolução do petróleo nos mercados internacionais, já que o Brent também está a desvalorizar há quatro semanas.

Contudo, a queda no preço do crude esta semana está a ser mais forte do que o registado pelos combustíveis cotados, pelo que a descida da gasolina e do gasóleo em Portugal será bem inferior à do petróleo.

O Brent em Londres perde cerca de 6% esta semana, estando a negociar abaixo dos 73 dólares. Antes deste ciclo de quatro semanas de quedas, o Brent tinha atingido um máximo de quatro anos acima dos 85 dólares por barril.

No caso dos combustíveis cotados no mercado europeu, o diesel desceu apenas 0,5% esta semana, pelo que o preço de venda ao público em Portugal irá baixar 0,5 cêntimos na segunda-feira. De acordo com fonte do sector, no caso da gasolina simples também é expectável uma descida de 0,5 cêntimos por litro.

Desta forma, o preço médio de venda ao público da gasolina deverá baixar para 1,557 euros na próxima segunda-feira, sendo já a quarta semana consecutiva de redução de preços (na última segunda-feira o preço médio de venda foi de 1,562 euros, de acordo com a DGEG). Neste período de quatro semanas, o preço o litro de gasolina simples ficou cerca de 5 cêntimos mais barato.





Quanto ao gasóleo simples, será a terceira semana seguida de descida de preços. O litro deste combustível estava na segunda-feira com um preço médio de 1,418 euros e baixará para 1,413 euros na próxima semana. Trata-se do valor mais baixo desde o início de Outubro e que corresponde a uma descida de pouco mais de 2 cêntimos em três semanas.





A evolução dos preços do gasóleo é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo) e do euro. Fonte do sector confirmou a evolução deste combustível e revelou qual seria a oscilação do preço da gasolina. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.