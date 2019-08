11:46

Pardal Henriques: “Temos pena, vão ter de levar comigo até ao fim”

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas compreende que "incomode muita gente porque não é conivente com as ilegalidades, com a corrupção e o que tem sido praticado neste setor ao longo de muitos anos", mas recusa afastar-se das negociações, como pedido pelo representante das empresas transportadoras.



"Como luto com lealdade e determinação contra isto, compreendo que o Dr. André Almeida não me queira na mesa das negociações. Mas enquanto o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) me quiser, vou defender estes motoristas com o mesmo empenho e determinação, custe a quem custar. Temos pena, vão ter de levar comigo até ao fim", resumiu Pedro Pardal Henriques.



Em declarações aos jornalistas, prestadas logo a seguir à intervenção do primeiro-ministro, o advogado recuou na intenção anunciada horas antes de incumprir com os serviços mínimos. Mas acusou o Governo de ser "conivente com as trapalhadas da Antram" e apelou diretamente a António Costa para terminar com a escolta aos camiões, falando em "atentado contra a greve".



"Não podemos tolerar que as Forças Armadas e as forças de segurança venham escoltar pessoas, obrigando-as a fazer serviço, sem dar indicações aos sindicatos" para saberem se estão ou não a ser cumpridos os serviços mínimos, resumiu, notando que para o estrangeiro está a ser passada a imagem de "um país que não respeita os direitos laborais".



Aconselhando o Executivo socialista a "afastar-se desta postura de aliança" com as empresas de transportes, Pardal Henriques fez ainda um "balanço extremamente negativo da greve" que arrancou à meia-noite desta segunda-feira, 12 de agosto. E prometeu que até ao final do dia vai apresentar à DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) as "gravações e provas físicas" de subornos aos motoristas.