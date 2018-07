Comcast abre mão de activos da Fox mas continua na corrida à Sky

Reuters

A operadora de cabo norte-americana Comcast deixou cair a sua oferta de 66 mil milhões de dólares pelos activos de entretenimento da 21st Century Fox, mas disse que continuará na luta pela compra da britânica Sky.



Esta retirada da Comcast deixa caminho livre à Walt Disney, que no mês passado elevou a sua oferta pelos activos da Fox, para 71,3 mil milhões de dólares.

No entanto, a Comcast mantém-se na corrida à Sky, que é detida em 39% pela Fox de Rupert Murdoch. A Fox também lançou uma oferta de compra sobre a Sky, tentando ficar com os 61% que ainda não detém – mas actualmente a operadora de cabo é quem tem a oferta mais elevada (14,75 libras por acção, o que avalia a empresa em 34 mil milhões de dólares).

A batalha pela Sky arrasta-se há meses. Recorde-se que a Comcast estava a disputar com a Walt Disney o controlo da 21st Century Fox, o portefólio de entretenimento da Fox, do qual a Sky é apenas uma pequena parte. Agora quer apenas a Sky.

Se a operação for concluída com sucesso pela Fox, esta passará a ter o controlo total da Sky, em vez da actual participação.

Neste contexto, a totalidade do capital da Sky passaria para as mãos da Disney, uma vez que Murdoch já tinha aceite vender o seu negócio de entretenimento à casa criadora do Rato Mickey.