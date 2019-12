Comércio acelera em novembro

A contribuir para esta evolução estiveram a maioria dos agrupamentos, com destaque para o de produtos não alimentares, excepto combustíveis. O INE revela ainda que, "em novembro, os índices de emprego e de remunerações aumentaram, respetivamente, 2,2% e 4,0% em termos homólogos."

O volume de negócio do comércio cresceu 3,7% em novembro, o que corresponde a um acelerar do ritmo, já que em outubro o aumento tinha sido de 3,6, revelam os dados divulgados esta segunda-feira, 0 de dezembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Novembro fica assim marcado por um acelerar do crescimento do volume de negócios do comércio, algo que já não acontecia desde julho.