Comissão de Gestão do SCP sobre regresso de Bruno de Carvalho: "é tudo mentira"

O presidente da Comissão de Gestão do Sporting, Artur Torres Pereira, assegurou esta sexta-feira que a revogação da suspensão do ex-presidente do clube Bruno de Carvalho e o seu alegado regresso à presidência dos 'leões' "é tudo mentira".