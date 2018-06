Comissão de gestão do Sporting impedida de entrar em Alvalade

A comissão de gestão do Sporting, liderada por Artur Torres Pereira, deslocou-se esta quarta-feira às instalações do Sporting, mas foi impedida de entrar nas instalações.

disse Artur Torres Pereira, à CMTV.

Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão nomeada pela mesa da assembleia-geral (MAG) para assegurar a condução do Sporting, chegou esta quarta-feira a Alvalade, por volta das 11:00, acompanhado de Sousa Cintra e Luís Marques, também elementos da equipa. Contudo, terão sido impedidos de entrar, avança o Correio da Manhã "O Conselho de Gestão deslocou-se a Alvalade para iniciar as suas funções. O acesso foi-nos vedado, em desprezo pelas decisões judiciais",Bruno de Carvalho, suspenso de funções pela MAG, tinha dito na sexta-feira que ia proibir os membros da comissão de entrar nas instalações do clube. O responsável considera que a comissão de gestão é ilegal.