Leia o comunicado na íntegra, divulgado pelo Record

A Comissão de Gestão do Sporting reuniu-se esta terça-feira e decidiu dar início aos procedimentos tendo em vista a realização de uma auditoria forense às contas do Sporting (clube e SAD), como Artur Torres Pereira já havia prometido.Num comunicado com quatro pontos, a Comissão de Gestão, presidida por Torres Pereira, deu ainda os parabéns à equipa de futsal e de sub-17 de hóquei em patins, que se sagraram campeões nacionais no dia do 112.º aniversário dos leões.