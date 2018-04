Comissão de inquérito visa responsabilizar quem criou rendas de energia e acabar com elas  

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) esclareceu hoje que a comissão de inquérito que o partido propõe visa averiguar e responsabilizar quem criou as rendas "excessivas" pagas pelo Estado à EDP e "acabar mesmo" com elas.

"É preciso que as pessoas compreendam que, estando a ser público o caso grave [do ex-ministro da Economia] Manuel Pinho, com todos os indícios de corrupção que contém, e a Justiça fará o seu trabalho, existe um problema de se averiguar como é que foram tomadas decisões políticas sobre contratos que garantem rendas excessivas de energia à EDP e, por isso, fazem com que Portugal seja dos países com a factura eléctrica mais alta para o poder de compra dos seus cidadãos", explicou Catarina Martins, aos jornalistas, em Beja.

Durante uma visita à feira Ovibeja, Catarina Martins lembrou que as decisões "foram tomadas essencialmente por três governos", dois do PSD, liderados por Durão Barroso e Santana Lopes, e um do PS, liderado por José Sócrates, e o BE quer "uma comissão de inquérito que seja capaz de reconstruir como foram feitos estes contratos, como é que as decisões políticas foram tomadas" e, assim, "abrir portas a duas decisões muito importantes".