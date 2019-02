Comissão de trabalhadores: "Enquanto não subirem os salários as pessoas não vão entrar na EMEF"

A responsável da comissão de trabalhadores da CP, Catarina Cardoso, disse esta quarta-feira no Parlamento que as 100 contratações que o Governo autorizou a EMEF a fazer não estão a acontecer devido aos salários oferecidos.





Na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Catarina Cardoso salientou que esses 100 trabalhadores não estão ao serviço, em parte porque "as pessoas chegam lá e declinam o contrato porque vão ganhar menos do que no setor privado". "Estamos a falar de grandes diferenças salariais", salientou, acrescentando que "não são 100, 200 ou 300 euros. É muito dinheiro".

"O drama é esse", afirmou a responsável da CP, frisando que "enquanto não subirem os salários essas pessoas não vão entrar".



Catarina Cardoso salientou aos deputados que as autorizações do Governo foram dadas apenas para contratações para a EMEF e não para a CP, onde disse que se mantêm os constrangimentos e a falta de pessoal, continuando o volume de trabalho extraordinário e muitas bilheteiras desguarnecidas.