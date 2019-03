Comissão executiva da Galp vai ter duas mulheres

A comissão executiva da Galp vai passar a ter duas mulheres, Susana Quintana-Plaza e Sofia Tenreiro. A primeira ficará com as áreas das energias renováveis, inovação e tecnologia, enquanto a segunda ficará com o pelouro do marketing. Até agora, comissão executiva da petrolífera, composta por sete elementos, era exclusivamente masculina.





A proposta de composição da nova comissão executiva e do conselho de administração da Galp para o exercício do mandato entre 2019 e 2022, que vai ser proposta aos acionistas na assembleia geral de 12 de abril, foi divulgada esta quarta-feira na CMVM.