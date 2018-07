Comissões: Bancos portugueses cobram o dobro da banca espanhola

Um estudo da Deloitte para a Associação Espanhola de Banca (AEB) e para a Confederação Espanhola de Caixas de Aforro (CECA) mostra que os bancos portugueses cobram em média 78 euros anuais pelos serviços prestados aos clientes típicos. Este valor é mais do que o dobro do que os 38 euros que os espanhóis pagam pelos serviços bancários.



A consultora analisou sete países: Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido. A média dos custos com os serviços bancários situa-se em 91 euros anuais. As discrepâncias são bastante pronunciadas, com o Reino Unido a ser o país mais barato, com uma média de 20 euros anuais, enquanto na Alemanha os clientes bancários gastam 181 euros por ano, ou seja, nove vezes mais.



Em Portugal a Deloitte analisou a oferta do Novo Banco, BCP, ActivoBank e Santander Totta, que em conjunto representam mais de metade do mercado nacional.



Preço dos serviços bancários de cada país para o cliente típico (€/ano)









No que concerne à banca digital, a média dos custos suportados pelos clientes nos sete países é de 60 euros anuais. Mais uma vez, o Reino Unido é o país mais barato, com um gasto de 10 euros anuais, e a Alemanha o mais caro, cobrando 143 euros por ano. Portugal apresenta um custo médio para os clientes de 61 euros anuais.



A banca espanhola é a que oferece um maior número de serviços, com um total de 115, enquanto Portugal surge na penúltima posição, com apenas 69 serviços disponíveis, superando somente o Reino Unido (67). A média dos sete países cifra-se em 82.





No que toca aos serviços gratuitos, a banca portuguesa volta a comparar mal, disponibilizando apenas 47 serviços sem custos, o que corresponde a 68% do total de serviços oferecidos. Espanha, por seu turno, oferece gratuitamente 87 serviços bancários, ou seja 76% da gama de serviços que disponibiliza. A média dos países analisados é de 59 serviços gratuitos (72% do total).



A Deloitte assinala que a estratégia de comercialização predominante da banca difere entre os vários países. Assim, o Reino Unido privilegia o "free banking", cobrando por apenas um número restrito de serviços, a banca espanhola aposta no modelo relacional, cobrando por cada serviço ou produto e não vinculando o cliente e aplicando comissões mais baixas pela domiciliação do ordenado e de pagamentos. Na Alemanha, França, Holanda, Itália e Portugal predomina o "bundling", com pacotes de serviços geralmente mais caros e em que os clientes pagam pelos serviços não incluídos no pacote.