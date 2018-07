Como está Portugal na produção de trigo e cevada?

A superfície cultivada de trigo e de cevada sofreu uma redução em 2016 face ao ano anterior, com quebras de 1.537 e 548 hectares, respectivamente.

A produção aumentou em 2016 quer no trigo quer na cevada, sendo que de trigo foram produzidas mais de 90 mil toneladas. Em 1991, a produção superava as 600 mil toneladas.

Importações aumentam

As importações de trigo superaram 1,4 milhões de toneladas em 2016, enquanto as compras ao exterior de cevada foram de cerca de 365,5 mil toneladas, acima do registado em 2015.