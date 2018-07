Como vai o Parlamento ultrapassar o veto de Marcelo à lei Uber?

O PS acabou por ceder à proposta do PSD de criação de uma taxa de 5% para a actividade de empresas como a Uber, Cabify e Taxify de forma a ultrapassar as dúvidas levantadas pelo Presidente da República. A jornalista Maria João Babo explica as alterações acordadas pelos dois partidos.