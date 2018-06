Companhia aérea australiana está a combater o jet lag no aeroporto

Para a companhia aérea australiana, esta é uma proposta especialmente relevante, depois de ter lançado uma nova rota sem escalas entre Perth e Londres que, com uma duração de 17 horas e 20 minutos, é uma das mais longas do mundo.





Mas a Qantas não está sozinha. A Singapore Airlines acaba de lançar uma nova rota recorde que atravessa 12 fusos horários, de Singapura a Newark, com uma duração de 18 horas e 45 minutos.





À medida que aumentam as ligações directas entre cidades distantes, cresce a preocupação das companhias aéreas em incluir nos seus lounges recursos que potenciem o bem-estar dos passageiros. E todas transmitem uma mensagem comum: se quiser dormir, esqueça o champanhe.





"Os clientes que viajam de Perth a Londres passam aproximadamente 17 horas no ar, por isso foi importante melhorar não apenas a experiência a bordo, mas também antes e depois do voo", afirma Phil Capps, responsável da Qantas pela experiência do cliente.





No entanto, o novo lounge da companhia aérea só está disponível para os passageiros da classe executiva de voos entre Perth e Londres. O espaço foi pensado em colaboração com cientistas do Centro Charles Perkins, da Universidade de Sidney, um instituto de investigação interdisciplinar que estuda o bem-estar e condições crónicas, já que muitas delas apresentam os mesmos sintomas do jet lag.





Como a maioria dos lounges de luxo das companhias aéreas, este inclui tratamentos de spa e refeições gourmet. Mas o mais notável são os detalhes que ajudam os passageiros a "recuperar do voo". Um pátio arejado, por exemplo, tem um tecto retráctil para permitir a entrada de luz natural e aumentar o nível de vitamina D dos passageiros, promovendo padrões de sono mais saudáveis.





As 15 suítes de banho do lounge – essencialmente, casas-de-banho privativas com lavatório e bancada, mas sem sanita - têm um interruptor de iluminação especial. O passageiro pode escolher a opção "fototerapia/intervenção no relógio biológico", e o espelho do lavatório emitirá uma frequência azul brilhante de cerca de 480 nanómetros. Segundo a Dra. Yu Sun Bin, epidemiologista do Centro Charles Perkins, este comprimento de onda promove a vigília e o estado de alerta.





"O voo sai de Perth para Londres às 18 horas", disse Bin à Bloomberg, "o que significa que o relógio biológico da maioria dos passageiros está a começar a desacelerar". A luz azul, acrescenta, pode levar o corpo a acreditar que o dia está a começar - mais perto do horário de Londres. É apenas uma pequena forma de levar o ritmo circadiano para o fuso horário de destino um pouco mais rápido.





"Para conceber o lounge, trabalhámos com alguns dos melhores talentos da Austrália nas áreas do design, ciência e nutrição para ajudar os nossos clientes a sentirem-se melhor durante a viagem", sublinha Capps, da Qantas.