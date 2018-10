Companhia aérea Delta lança rota Lisboa-Boston e volta aos Açores

A Delta Air Lines já tem planos para o próximo Verão: vai inaugurar um novo voo sem escalas entre Lisboa e Boston e volta a voar a partir de Ponta Delgada, nos Açores, novidades em operação a partir do dia 24 de Maio de 2019.





A trajectória até Boston torna Lisboa o 5.º destino transatlântico directo da Delta a partir desta cidade americana, sendo que este voo liga ainda destinos dentro dos EUA como São Francisco e Los Angeles.



Continuar a ler A introdução desta rota implica contudo a queda do trajecto entre Lisboa a Atlanta, o antigo destino que ligava Lisboa à região de Nova Inglaterra,"um dos hubs da Delta em mais rápido crescimento", informa a empresa em comunicado.



"Avaliamos continuamente a procura dos clientes por forma a assegurar que lhes oferecemos uma rede global que melhor serve os seus interesses. Com a apreciável história e herança portuguesa em Boston e Massachusetts, uma ligação direta vai ajudar a reunir amigos e famílias, além de alavancar importantes oportunidades de negócio e comércio", afirmou Roberto Ioriatti, Vice-Presidente transatlântico da Delta.

Em relação ao regresso aos Açores, com a ligação entre Ponta Delgada e Nova Iorque, o mesmo responsável acredita que irá "continuar a impulsionar o número de visitantes" neste arquipélago.



A aposta na conexão entre os dois lados do Atlântico inclui ainda um aumento da periodicidade dos voos entre a capital portuguesa e Nova Iorque. Este voo, operado quatro vezes por semana durante os meses de Inverno, retoma o serviço diário no próximo Verão, também em Maio.