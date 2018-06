A companhia aérea norte-coreana Aur Koryo vai lançar uma nova rota entre Pyongyang e a cidade chinesa de Xian a partir de Julho, como parte da estratégia de abertura da Coreia do Norte, informou o diário oficial Global Times.Xian vai tornar-se na quinta cidade chinesa a estar ligada a Pyongyang, depois das rotas que a companhia mantém desde a capital norte-coreana até Pequim, Xangai, Shenyang e Chengdu.Em Junho foram restabelecidos os voos entre as capitais norte-coreana e chinesa pela Air China.A suspensão tinha coincidido com o aumento das sanções internacionais à Coreia do Norte devido ao programa de armamento nuclear daquele país.