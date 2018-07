Companhia lusa compra maior avião do mundo. É tão grande que não pode aterrar em Portugal

A Hi Fly adquiriu um Airbus A380 com 471 lugares. O aparelho não pode aterrar em Portugal devido à sua envergadura. Tal só deverá ser possível em Lisboa a partir de 2021, ano previsto para a conclusão das obras de adaptação do aeroporto Humberto Delgado.

A companhia aérea portuguesa Hi Fly acaba de receber na sua frota um Airbus A380, considerado o maior avião comercial do mundo. Com esta compra, a empresa transforma-se na quarta companhia europeia, depois da Lufthansa, Air France e British Arways, a operar aquela aeronave, refere o Correio da Manhã.



A aquisição, cujo montante envolvido não foi revelado, realizou-se através da subsidiária da Hi Fly em Malta. É, aliás, nesta ilha do Mediterrâneo que se encontra desde esta quarta-feira o avião onde será pintado com as cores da Hi Fly nas instalações da Aviation Cosmetics, uma empresa da especialidade localizada no Safi Park, um ‘cluster’ de aviação maltês.





Em comunicado, o presidente da Hi Fly, Paulo Mirpuri, refere que "o A380 minimiza o impacto ambiental graças à redução das emissões de gás nocivo por passageiro por quilómetro dentro da sua categoria".



O Airbus A380, que anteriormente esteve ao serviço da Singapore Airlines, tem uma configuração capaz de transportar um total de 471 passageiros (12 em primeira classe, 60 em business e 399 em económica). Uma configuração compactada apenas para classe económica permite ao A380 transportar mais de 800 pessoas.



A Hi Fly, sediada em Lisboa, opera uma frota de 15 aeronaves Airbus em regime quase exclusivo de ‘wet lease’ – fornecimento de aviões com tripulação, manutenção e seguros. Entre os clientes da Hi Fly encontram-se a TAP, Corsair e Norwegian, entre outras.