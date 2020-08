Companhias têm mais voos mas metade da ocupação

O número de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou mais de 300% em julho comparativamente com o mês anterior, mas a taxa de ocupação dos aviões não vai além dos 55%, de acordo com dados do regulador da aviação civil.

