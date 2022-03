Compensação por aumento do salário mínimo pedida por 161.634 empresas atinge 94,5 milhões de euros

Assim, o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação referiu que, até ao dia 01 de março, quando terminou o prazo, "no total 161.634 empresas efetuaram pedido de compensação ao aumento do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida 2022 (RMMG), o que corresponde a um montante global de cerca de 94,5 milhões de euros em reembolsos".De acordo com a entidade, "os pedidos a 100%, no valor de 112,00 euros abrangem 709.098 trabalhadores", sendo que "no caso do apoio a 50%, de 56 euros, é relativo a 269.834 trabalhadores".O prazo para as empresas pedirem a compensação pelo aumento em 2022 do salário mínimo nacional terminou na terça-feira, 01 de março, sendo o apoio pago no prazo máximo de 30 dias.As empresas que não se registassem na plataforma do IAPMEI até ao final do dia perdiam o direito ao subsídio.Segundo o IAPMEI, o universo de empresas que poderá recorrer a este apoio é de 218.218 empresas, envolvendo 1.106.152 trabalhadores.Ou seja, 74,07% das empresas que poderiam solicitar esta compensação fizeram-no, sendo que o número de trabalhadores abrangidos representa 88,5% do universo em causa.A plataforma do IAPMEI que permite às empresas pedirem a compensação pelo aumento do salário mínimo nacional em 2022 ficou disponível em 01 de fevereiro.O salário mínimo nacional aumentou este ano para 705 euros, face aos 665 euros em 2021.A compensação pelo aumento do salário mínimo destina-se às entidades empregadoras que, na declaração de remunerações relativa a dezembro de 2021, apresentassem trabalhadores a tempo completo cujo valor da remuneração base declarada fosse igual ou superior ao salário mínimo de 2021 (665 euros) e inferior ao valor de 2022 (705 euros).O subsídio é de 112 euros por cada trabalhador que em dezembro de 2021 recebia o salário mínimo nacional (665 euros), e é de 50% desse montante no caso de trabalhadores que auferiam um valor superior a 665 euros e inferior a 705 euros.A compensação é também de 112 euros por trabalhador nos casos em que o valor da remuneração fosse superior a 665 euros e inferior a 705 euros por aplicação de um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.Compete à Segurança Social o apuramento das entidades empregadoras e o número de trabalhadores abrangidos que reúnem as condições para beneficiarem da medida, sendo a compensação paga pelo IAPMEI ou pelo Instituto de Turismo de Portugal.