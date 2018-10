Compra da Goldenergy já foi notificada na Concorrência

Miguel Baltazar/Negócios

A passagem da totalidade do capital da Goldenergy para a empresa suíça Axpo deu um novo passo. A operação foi notificada na Autoridade da Concorrência, estando agora aberto o prazo de 10 dias úteis para os interessados enviaram observações ao regulador.



A operação em causa consiste na venda da posição do Grupo Dourogás na Goldenergy à Axpo. E como as empresas tinham anunciado no início do mês, o acordo de compra e venda, cujos valores não foram revelados, "contempla a manutenção da totalidade dos postos de trabalho e a manutenção da sede em Portugal".



Até agora, a Axpo detinha 25% da Goldenergy, fatia que foi alienada em 2015 pela Dourogás, que criou a empresa de raiz.

A compra foi notificada na Concorrência no dia 17 de Outubro, segundo o anúncio publicado esta sexta-feira – data a partir da qual conta o prazo para a entrega de observações.



O Grupo Dourogás decidiu vender a sua fatia na empresa que criou no âmbito da "reorientação estratégica na sua actuação no mercado nacional da energia, permitindo consolidar as operações de investimento em curso nas redes de distribuição em 18 municípios nos distritos de Vila Real e Bragança", segundo o comunicado emitido no dia 10 de Outubro a anunciar a operação.



Como Nuno Afonso Moreira (na foto), CEO do Grupo Dourogás, tinha referido "é um orgulho ter concebido, criado e desenvolvido a Goldenergy, desde o momento zero. Este é, contudo, o momento de permitir que a empresa siga o seu próprio rumo e outro modelo de afirmação e desenvolvimento, agora com um novo accionista único, que tem um plano de crescimento para a empresa e que se comprometeu a salvaguardar todos os postos de trabalho", garantiu.