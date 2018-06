Compra dos imóveis da Fidelidade pela Apollo já está na concorrência

A Apollo foi a escolhida para comprar o portefólio de imóveis da Fidelidade e o processo já se encontra na Autoridade da Concorrência.

Em causa está um portefólio constituído por 277 imóveis, 70% dos quais com uso residencial, segundo dados transmitidos pela seguradora ao Negócios antes de lançar a operação no mercado. Esta carteira de imóveis está avaliada em 327 milhões de euros, de acordo com o relatório e contas da Fidelidade de 2017. Mas a empresa tinha como objectivo encaixar 400 milhões com esta venda.

A Fidelidade tinha três interessados nesta carteira de imóveis, de acordo com as notícias que foram reveladas nos últimos temos. Além da Apollo, estavam na corrida a Orion Capital Managers e a Oaktree Capital Management. A escolha da Apollo para prosseguir com as negociações tinha sido já noticiado pelo Jornal Económico.



A Autoridade da Concorrência foi notificada no dia 19 de Junho. Com a notificação do regulador, os interessados têm agora "10 dias úteis" para fazer quaisquer observações.