Compras de Natal nos Estados Unidos vão superar 1 bilião de dólares pela primeira vez

De acordo com um estudo da eMarketer, as vendas a retalho deverão aumentar 6% face ao ano passado, com a maior subida a registar-se no comércio electrónico.

Reuters

As vendas a retalho nos Estados Unidos, nesta época de Natal, deverão superar a marca de um bilião de dólares pela primeira vez na história, antecipa um estudo da eMarketer, que aponta para o baixo desemprego, forte crescimento económico e maior confiança dos consumidores como factores determinantes para esta subida.



Segundo o estudo, citado pela CNBC, as vendas a retalho deverão atingir 1,002 biliões de dólares no período entre 1 de Novembro e 31 de Dezembro, o que traduz um aumento de 6% face ao ano passado, a subida mais pronunciada desde 2011.



Esta previsão surge numa altura em que crescem as preocupações sobre o futuro das lojas físicas - sobretudo depois do anúncio de insolvência da Toys 'R' Us e da Sears - que enfrentam cada vez mais concorrência de gigantes do comércio electrónico como a Amazon e o eBay.



Ainda assim, os analistas da eMarketer acreditam que as lojas físicas vão dar sinais positivos nesta época de Natal, com as vendas a aumentarem 4,4% para 878,38 mil milhões de dólares.



"Ainda que o comércio electrónico deva continuar a registar fortes ganhos, de dois dígitos, o retalho físico deve dar sinais positivos nesta época de Natal", afirmou Andrew Lipsman, analista da eMarketer, num comunicado citado pela CNBC.



"Nem todo o retalho físico está a prosperar, e várias lojas fecharam portas este ano, mas outras estão a aproveitar o bom momento, em termos de consumo. Os retalhistas estão a atrair compradores com lojas reformadas, processos de compra simplificados e opções para comprar online e recolher na loja", acrescentou.



Contudo, o comércio electrónico deverá continuar a crescer em termos de quota, capturando 12,3% do total de vendas, de acordo com a eMarketer, que antecipa que as vendas online aumentem 16,6% para 123,73 mil milhões de dólares.