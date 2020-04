Compras de tecnologia crescem quase 50% em meados de abril. Impressoras disparam 500%

A venda de bens tecnológicos em Portugal disparou quase 50% na semana a seguir à Páscoa, dizem os dados recolhidos pela GfK, invertendo desta forma as quebras que se verificaram desde o início da pandemia. As impressoras foram o aparelho que deu o maior salto, de quase 500%.





Desde que foi declarado o estado de emergência, as vendas de tecnologia ficaram sempre aquém da semana homóloga do ano anterior. Entre 16 e 22 de março a quebra foi abrupta, de 17,4% e, nas três semanas seguintes, o registo não voltou a ser positivo. Contudo, entre 13 e 19 de abril, deu-se a inversão, e as vendas de bens tecnológicos cresceram 48,3% em comparação com o ano anterior.