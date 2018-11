Compras e levantamentos de estrangeiros crescem 20% durante o Web Summit  

O Web Summit trouxe 70 mil visitantes de 159 nacionalidades a Lisboa - que se fizeram acompanhar do respectivo cartão. As operações de compra e levantamento durante a cimeira aumentaram mais de 20% este ano, comparando ao anterior.

As operações efectuadas com cartões estrangeiros durante a terceira edição do Web Summit em Portugal aumentaran 20,5% em relação aos dias do evento em 2017, relata a SIBS.





Este é o terceiro ano consecutivo no qual há um crescimento nas compras e levantamentos com cartões estrangeiros pela altura do evento, embora seja a subida menos expressiva das três edições. A estreia em Portugal significou um salto de 33,4% destas operações em 2016 e, no ano seguinte, o aumento foi de 46,3%.





A actividade que verificou um maior número de transacções de cartões internacionais foi a restauração, que representou 36,5% do total das transacções. Seguiram-se os supermercados, que arrecadaram 12%. Entre os cinco sectores que mais ganharam estão ainda os transportes, o alojamento e moda.