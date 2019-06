Concessionária da A23 analisa venda de ativos na Península Ibérica

A Globalvia, que em Portugal é dona das concessões da autoestrada Transmontana (A4) e da Concessão da Beira Interior (A23-Beira Interior), está a analisar a venda de participações em alguns ativos na Península Ibérica, revela o El Economista, que cita fontes ligadas ao processo.

Segundo as mesmas fontes, a concessionária tenciona vender 25% de duas autoestradas em Madrid, onde detém 100% do capital, e alienar 13% do metro de Sevilha (é dona de 88%).

Com estas operações, a Globalvia estima encaixar entre 80 e 100 milhões de euros.

A mesma publicação, citada pela Bloomberg, revela que a empresa pretende também desinvestir nas duas autoestradas portuguesas.