Concessionárias rodoviárias exigem 523,4 milhões do Estado

Os litígios entre concessionárias rodoviárias e o Estado atingiram 523,4 milhões de euros em 2022, mais 14,96% do que em 2021, noticia, esta quarta-feira, o Eco, com base no relatório da Conta Geral do Estado.



Segundo a publicação, representavam o grosso dos litígios nas parcerias público-privadas que totalizaram 991,8 milhões de euros, ou seja, mais 68,1 milhões do que no ano anterior. Estão em causa pedidos de compensação, indemnizações ou reposições do equilíbrio financeiro relativos a concessões nas estradas, linhas de comboio, aeroportos e hospitais.





Na rodovia, o processo mais valioso diz respeito ao pedido de reposição do equilíbrio económico da Autoestradas do Atlântico, no valor de 73,2 milhões de euros, um processo em que estarão em causa os "alegados impactos negativos" na concessão Oeste (autoestradas A8 e A15) "associados à introdução de portagens na concessão da Costa de Prata (A17, A25, A29 e A44) e na concessão da Beira Litoral/Beira Alta (A25)".