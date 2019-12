Concorrência acusa Meo e Nowo de cartel nos serviços móveis

A AdC acusou a Meo e a Nowo de terem constituído um cartel de repartição de mercado e fixação dos preços dos serviços de comunicações móveis, anunciou a entidade liderada por Margarida Matos Rosa.





Segundo a investigação do regulador, esta prática resultou "em aumentos de preços e na redução da qualidade dos serviços prestados, bem como restrições na disponibilização geográfica dos serviços, que penalizaram os consumidores em todo o território nacional".





A investigação revelou que ainda que "a prática restritiva da concorrência deve a duração de, pelo menos, um ano (entre 2017 e 2018), tendo sido implementada através de contactos regulares entre as empresas e de uma monitorização dos termos do acordo".





A antiga Cabovisão entrou no segmento móvel em 2016, através de um operador móvel virtual (MVNO) que opera através da rede da Meo.





O processo da AdC foi aberto em 2018 na sequência de uma denúncia no âmbito do Programa de Clemência, o que levou à realização de buscas nas instalações das operadoras em novembro desse mesmo ano.



A AdC não revelou que operadora avançou com a denúncia no âmbito deste programa, que prevê um regime especial de dispensa ou redução de coima, mas o Negócios sabe que foi a Nowo.





A Altice foi accionista da antiga Cabovisão e da Oni até 2015, quando comprou a PT Portugal. Por imposição de Bruxelas foi obrigada a vender a Cabovisão e a Oni. Uma operação concluída no último dia do prazo dado pela Comissão Europeia. A venda, cujos valores não foram, revelados, foi fechada com a Apax França.



(Notícia atualizada)