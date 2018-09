Concorrência acusa Mota-Engil, Teixeira Duarte e mais três empresas de cartel na manutenção ferroviária

Miguel Baltazar

A Autoridade da Concorrência avançou com acusações de cartel contra empresas de manutenção da ferrovia. As empresas em causa são suspeitas de ter manipulado propostas para a Infraestruturas de Portugal.

"A AdC adoptou uma Nota de Ilicitude (comunicação de acusações) contra cinco empresas de manutenção ferroviária dos grupos Mota-Engil, Comsa, Somague, Teixeira Duarte e Vossloh por constituírem um cartel em concursos públicos lançados pela Infraestruturas de Portugal, em 2014 e 2015", pode ler-se no comunicado emitido esta sexta-feira, 14 de Setembro.

O regulador, liderado por Margarida Matos Rosa, avançou também com acusação contra "administradores e directores por participação em cartel na manutenção ferroviária".



As empresas visadas pela acusação da Autoridade da Concorrência são a Fergrupo (Comsa), Futrifer (Vossloh), Mota-Engil, Neopul (Somague), Somafel (Teixeira Duarte). Além das empresas em si, a Concorrência avançou com acusação contra "seis titulares de órgãos de administração e direcção, por estarem envolvidos nas infracções." O montante em que a Infraestruturas de Portugal possa ter sido lesada não foi revelado.



Em causa estão práticas que restringem o bom funcionamento do mercado. O regulador acusa as empresas de terem manipulado "as propostas apresentadas nos concursos lançados pela Infraestruturas de Portugal. Para o efeito, as empresas celebraram dois acordos restritivos da concorrência visando a fixação dos preços da prestação dos serviços e a repartição dos lotes constantes de um dos concursos."

Os concursos onde se verificaram esta cartelização foram realizado entre 2015 e 2017.

"O processo foi aberto pela AdC em Outubro de 2016, na sequência de uma denúncia apresentada no âmbito da campanha de Combate ao Conluio na Contratação Pública que a AdC tem levado a cabo, desde 2016, junto de entidades adjudicantes e das entidades com funções de fiscalização e monitorização dos procedimentos de contratação pública."



As visadas têm agora um prazo de 20 dias para apresentarem a sua defesa, a partir do qual o regulador tomará uma decisão sobre o processo.



Em caso de condenação, a AdC aplicará coimas que podem ir até 10% do volume de negócios das empresas. Os administradores e directores incorrem numa coima de até 10% do valor anual da remuneração.

