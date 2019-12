Concorrência britânica investiga entrada da Amazon no capital da Deliveroo

O regulador da concorrência no Reino Unido anunciou esta sexta-feira que lançou uma investigação aprofundada à entrada da Amazon no capital da empresa de entrega de comida ao domicílio Deliveroo.

O regulador da concorrência no Reino Unido, a Competition and Markets Authority (CMA) anunciou esta sexta-feira que lançou uma investigação aprofundada à entrada da Amazon no capital da empresa de entrega de comida ao domicílio Deliveroo para apurar se o negócio poderá prejudicar os consumidores, restaurantes parceiros e retalhistas britânicos.