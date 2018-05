Concorrência deve chumbar venda da dona da TVI em Junho

A Autoridade da Concorrência (AdC) deverá tomar uma decisão final sobre a venda da Media Capital, dona da TVI, à Altice no prazo máximo de três semanas, indicou esta terça-feira ao Negócios uma fonte oficial do regulador.

Após a AdC ter rejeitados os compromissos propostos pela Altice para a viabilização do negócio, caso "não seja apresentado um novo pacote de compromissos", a decisão final do regulador deverá ser oficializada este mês de Junho. "Essa decisão irá incorporar a decisão tomada segunda-feira sobre os compromissos propostos", acrescentou a mesma fonte.

No cenário actual, a AdC deverá chumbar a operação. Isto porque a Altice Portugal indicou, esta terça-feira, que não irá apresentar novos "remédios" para receber luz verde da AdC, considerando que tal "desvirtuaria os pressupostos do processo que dura já há cerca de um ano". No mesmo comunicado, a empresa liderada por Alexandre Fonseca reafirma que "mantém todo o interesse em realizar este negócio".

O regulador considerou, na segunda-feira, que os "remédios" apresentados "não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado", referiu uma fonte da AdC ao Negócios.

Esta posição do regulador foi bem acolhida pela Vodafone Portugal. Fonte oficial da empresa disse ao Negócios que "a Vodafone Portugal aplaude a decisão da Autoridade da Concorrência e aguarda serenamente o desfecho do processo". O processo que moveu contra a AdC vai, contudo, manter-se. Até à hora de fecho desta edição não foi possível obter uma reacção da Nos.