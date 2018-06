Concorrência está analisar requerimento com pedido de fim do negócio da TVI

A Autoridade da Concorrência já recebeu o requerimento com o fim do negócio entre a Prisa e Altice para a compra e venda da Media Capital, disse ao Negócios fonte do supervisor.



Neste momento, está a ser analisado.



"A Autoridade da Concorrência recebeu um requerimento que está a analisar", salientou ao Negócios fonte oficial do regulador liderado por Margarida Matos Rosa.



Continuar a ler A Prisa e a Altice já comunicaram que o negócio tinha terminado, com o fim do prazo estipulado no contrato de promessa de compra e venda. E fizeram-no antes da pronúncia final por parte da Autoridade da Concorrência sobre o negócio.



Aliás, a Altice em declarações escritas às redacções atacou esta entidade que acusou de ter sido a principal causadora do fim do negócio, pelo tempo que demorou a analisar e pela não aceitação dos remédios que a Altice tinha proposto.