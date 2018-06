Concorrência extingue venda da Media Capital atacando o negócio

A carregar o vídeo ...

É assim que a AdC acaba por responder à Altice, que atacou a entidade por considerar a recusa dos remédios propostos como injustificada. A Concorrência tem outra leitura: esses compromissos "acarretariam um conjunto de insuficiências de especificação e de riscos de monitorização e de incumprimento", sendo "facilmente contornados ou manipulados, bem como potenciariam uma distorção dos mercados". E por isso não foram aceites. A AdC revela, por outro lado, que a "Altice nunca mostrou disponibilidade para oferecer compromissos de natureza estrutural". E na véspera do prazo para se iniciar a audiência prévia ao projecto de decisão, a Altice comunica a desistência do processo.A decisão final não será assim tomada, mas no âmbito das investigações feitas pela Concorrência, a Autoridade acredita que o negócio acabaria por ser prejudicial para os consumidores, com "riscos sérios de entraves à concorrência nos mercados de telecomunicações e de media". Para a supervisora, a Altice "passaria a deter a capacidade e um claro incentivo para impedir o acesso ou para cobrar preços mais elevados a outras plataformas concorrentes pelos conteúdos e canais da Media Capital". Uma estratégia, acrescenta a entidade, lucrativa para a Altice/Media Capital. E a "ameaça credível" de perda de acesso aos canais TVI "habilitaria a Altice/MEdia Capital a cobrar preços mais elevados".A AdC conclui que a Altice poderia utilizar o negócio de televisão "para reforço da sua quota e respectivos lucros" nas telecomunicações.Também os canais de televisão concorrentes à TVI saíriam, no entender da AdC, prejudicados, com a possibilidade de terem "piores condições de preços, qualidade de serviços e posicionamento na grelha".