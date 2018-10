Concorrência faz buscas a duas associações de publicidade por suspeitas de concertação

A Autoridade da Concorrência revelou que “nos últimos dias” foram realizadas buscas e apreensões em “duas associações do sector publicitário”. Em causa estão suspeitas de concertação.

O regulador da concorrência e as autoridades competentes realizaram buscas e apreensões "em duas associações do sector publicitário", revela a Autoridade da Concorrência (AdC) em comunicado enviado para as redacções.



O regulador não identifica os alvos das suspeitas, realçando que "o segredo de justiça no presente processo de contra-ordenação."





Estas diligências foram "motivadas por indícios de concertação no âmbito de procedimentos de contratação lançados por anunciantes", esclarece a entidade liderada por Margarida Matos Rosa (na foto). As diligências foram realizadas em Lisboa.

A Concorrência salienta ainda que "estas diligências não estão relacionadas com o concurso para outdoors lançado pelo município de Lisboa", um concurso que gerou controvérsia e levou mesmo a que os anunciantes pedissem à AdC que investigasse.





"Tratam-se das segundas diligências de busca efetuadas pela AdC na última semana. Desde o início de 2017, a AdC realizou 18 diligências de busca e apreensão em 38 instalações de 39 entidades, nos sectores do transporte fluvial turístico, ensino da condução, distribuição e grande distribuição, segurador, associativo do sector alimentar e associativo de publicidade", salienta o regulador no comunicado enviado esta quarta-feira.