Concorrência notificada da venda de meios de pagamento do BPI ao CaixaBank

David Ramos/Bloomberg

A operação de concentração consiste na aquisição pela Comercia Global Payments do controlo exclusivo da actividade de aceitação de pagamentos com cartão junto de comerciantes em pontos de venda do Banco BPI, em particular nos TPA.

A AdC foi notificada desta operação a 8 de Junho, recebendo até ao final desta semana observações de terceiros interessados na operação.

Em Dezembro do ano passado, a administração do banco BPI aprovou a venda ao grupo CaixaBank, seu principal accionista, de negócios relacionados com meios de pagamento, num encaixe de 113 milhões de euros, mas anunciando manter o relacionamento com os clientes dessas actividades.

Em comunicado enviado na altura à imprensa, a instituição esclareceu que, na sequência de propostas de aquisição apresentadas pelo CaixaBank, aprovou a alienação da sua operação de emissão de instrumentos de pagamento (cartões de débito e de crédito) à CB Payments (100% detida pelo CaixaBank) por 53 milhões de euros e da atividade de seguros de pagamento junto de estabelecimentos comerciais à Comercia, por 60 milhões de euros.

As operações têm como objectivo, segundo o BPI, "melhorar e ampliar, a médio e longo prazo, a oferta comercial aos clientes do BPI, criar sinergias com o grupo CaixaBank e concentrar o banco BPI na actividade bancária 'core' [principal]".

"A CB Payments e a Comercia exercerão a sua actividade em Portugal ao abrigo do regime europeu de livre prestação de serviços", adiantou na altura o BPI, referindo que "manterá, mesmo após a concretização destas transacções, o relacionamento com os clientes das actividades em causa, o que fará na qualidade de agente das respectivas sociedades CB Payments e Comercia".

Em 23 de Novembro a administração do BPI aprovou a venda ao CaixaBank de negócios relacionados com a actividade de seguros de vida e pensões, gestão de activos e banca de investimento, num montante total de 218 milhões de euros.