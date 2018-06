Concorrência notificada de criação de plataforma de e-commerce por Sonae e CTT

Ricardo Castelo/Negócios

A Autoridade da Concorrência (Adc) informou esta terça-feira ter recebido uma notificação prévia relativa à criação de uma empresa comum para explorar uma plataforma de comércio electrónico por parte da Sonae e dos CTT.

O aviso publicado esta terça-feira pela AdC refere que a notificação foi recebida no passado dia 19 de Junho.

"A operação de concentração em causa consiste na criação de uma empresa comum dedicada à exploração de uma plataforma de comércio electrónico para a prestação de serviços de intermediação de relações comerciais entre comerciantes e consumidores, controlada conjuntamente pela Sonae - SGPS, S.A. e pela CTT – Correios de Portugal, S.A.", indica o aviso.



O regulador informa que "quaisquer observações de terceiros interessados sobre a operação de concentração em causa" devem ser enviadas no prazo de dez dias úteis.

A Sonae e os CTT assinaram a 14 de Junho um acordo para a criação de uma parceria na área do comércio electrónico, através do estabelecimento de uma joint-venture, detida em partes iguais por ambas as empresas, que visa a exploração de uma nova plataforma em modelo "marketplace".

"O investimento necessário para a implementação do projecto será de 10 a 15 milhões de euros nos primeiros anos de operação, repartido em partes iguais entre as duas empresas", referia o comunicado dos CTT.