Concurso para a linha vermelha do Metro pode ser lançado este ano

O ministro do Ambiente diz que devido à crise provocada pela pandemia da covid-19 estão "a ser acelerados todos os projetos que iam a meio do caminho" e aponta para que a expansão a Alcântara seja posta a concurso ainda este ano.

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou esta terça-feira no Parlamento que o Governo está a fazer tudo para que concurso para o prolongamento da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa "seja lançado o mais cedo possível", apontando para que isso aconteça "ainda este ano civil". No entanto, reconheceu o governante, "não tenho como financiar essa obra", que exige um investimento de cerca de 400 milhões de euros.