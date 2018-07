Concursos para projectos de electrificação das linhas do Alentejo e Oeste avançam este ano

O ministro do Planeamento anunciou no parlamento que no segundo semestre será ainda lançado concurso para contratar mais 50 trabalhadores para a EMEF.

Miguel Baltazar

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou esta quarta-feira que o governo já tomou a decisão de iniciar este ano o concurso para o projecto de electrificação das linhas do Alentejo, até Beja, e da linha do Oeste, caso sejam consideradas no Plano Nacional de Investimentos, que está neste momento em consulta pública e que irá ser submetido ao futuro Conselho Superior de Obras Públicas que será aprovado pelo governo em breve.

Pedro Marques avançou ainda que espera lançar segundo semestre concursos para a contratação de mais 50 recursos humanos para EMEF.

Relativamente ao investimento público, o ministro disse que em Abril e Maio houve um crescimento de 30%, salientando que o investimento da Infraestruturas de Portugal (IP) também cresce na mesma ordem em relação ao ano passado.

"Mais do que duplicou o valor de compromissos assumidos no âmbito do orçamento da IP", afirmou o ministro que voltou a sublinhar o subfinanciamento que havia do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas aprovado pelo anterior governo.

Pedro Marques adiantou ainda que na próxima semana será lançada nova obra na linha da Beira Alta, incluindo sinalização, que exigirá investimento público de 80 milhões de euros.