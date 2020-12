Confederações patronais consideram positivo novo pacote de medidas de apoio

Os presidentes das Confederações do Turismo e do Comércio e Serviços consideraram hoje que o novo pacote de medidas de apoio às empresas apresentado pelo Governo "é positivo" e dá resposta a algumas das suas exigências."Estas medidas pela primeira vez representam um plano integrado com um período definido, o que é extremamente positivo", disse o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) depois de ter assistido à conferência de impressa em que o ministro de Estado e da Economia apresentou as medidas que integram o novo pacote de apoio às empresas para o primeiro semestre de 2021.O novo pacote hoje aprovado em Conselho de Ministros, na sequência do impacto da pandemia e das medidas necessárias para a conter, contempla o alargamento de medidas já lançadas e um conjunto de novos instrumentos num total de 7.200 milhões de euros de apoio, dos quais 1.400 milhões de euros são a fundo perdido.Em traços gerais, este novo pacote atua em cinco áreas contemplando instrumentos de apoio ao emprego, o alargamento do programa Apoiar, apoio ao pagamento de rendas, diferimento do pagamento de impostos e medidas de financiamento.O presidente da CCP referiu ainda que muitas das medidas agora apresentadas vão ao encontro daquilo que esta confederação tem vindo a defender desde o verão, pelo que só pecam por tardias.Ressalvando que o detalhe das medidas terá ainda de ser analisado, João Vieira Lopes (na foto) salientou que "à primeira vista", este novo pacote de apoios já delineado até ao final do primeiro semestre de 2021, poderá "ajudar bastantes empresas a subsistir" ainda que considere "inevitável" que devido à quebra do volume de negócios "muitas empresas tenham de reduzir os seus quadros de pessoal".Apesar de considerar as medidas positivas, o presidente da CCP referiu ser necessário ver de que forma vão as empresas fazer face às rendas de 2020.As medidas hoje apresentadas integram um apoio a fundo perdido que pode chegar a 50% do valor das rendas durante os primeiros seis meses de 2021, bem como uma linha de crédito para fazer face às rendas que estiveram suspensas em 2020, entre outras.Francisco Calheiro, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, também salientou que os novos apoios "só pecam por tardios", apontando como vantagem o facto de, desta vez, as empresas poderem contar com um plano a seis meses, período findo o qual espera que "possam ser os clientes a pagar" os custos das empresas e não o Estado.Até dezembro as medidas de apoio lançadas pelo Governo por causa da pandemia já fizeram chegar à economia 22 mil milhões de euros, dos quais 2.790 milhões de euros a fundo perdido.