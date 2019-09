Conflito sobre barragem do Tâmega chega aos tribunais

A construção da Barragem do Alto Tâmega está parada há seis meses e o conflito entre construtoras como a Mota-Engil e a elétrica espanhola Iberdrola já chegou a tribunal. De acordo com o jornal Público, as construtoras interpuseram uma ação judicial contra a Iberdrola para a impedir de acionar as garantias bancárias se houver rescisão contratual.





A obra está parada há seis meses, por problemas de segurança, e a rescisão do contrato está em vias de ser concretizada, tal como o Negócios noticiou na semana passada.